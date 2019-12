Eccellenza - Tre operazioni d mercato appena compiute in casa San Marco Avenza.



Leonardo Da Pozzo, come già da noi annunciato alcuni giorni fa torma alla Covetta dopo un inizio stagione disputato in serie D con la maglia del Grosseto.



Dicono invece addio alla maglia rossoblu sia l'ex capitano Edoardo Togneri (foto) che passa in forza al Capezzano Pianore in Prima Categoria mentre l'attaccante classe 1999 Giovanni Vatteroni passa alla Pontremolese di mister Riccardo Bracaloni ed incontrerà già domenica al Paolo Deste i suoi ormai ex compagni.

__________

NM