San Marco , tre gol per tre punti

Eccellenza - SAN MARCO AVENZA-CUOIOPELLI 3-1

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Pinelli, Batti, Brizzi, Mosti S, Ricci, Cucurnia, Ussi, Conedera, Doretti, Gabrielli. A disp. Novarino, Manzo, Mosti D, Raffo, Biselli, Tescione, Zapparata, Benedetti, Fusco. All. Turi.

CUOIOPELLI: Puccini, Nidiaci, Leschi, Morelli, Meucci, La Rosa, Niccolai, Caciagli, Bianconi, Pinucci, Bianchi. A disp. Sollazzi, Anichini, Carli, Chesi, Mancini, Mallardo, Montecalvo, Moscardi,Taddei. All. Cipolli.

ARBITRO: Colombi di Livorno

RETI: 10' pt Conedera, 15' pt Bianconi, 34' pt Doretti (rig), 14' st Cucurnia



AVENZA- Superando la Cuoiopelli per tre a uno la San Marco torna alla vittoria alla Covetta e mette in cassaforte tre importantissimi punti per la sua classifica. Per la Cuoiopelli tanta buona volontà ed un discreto primo tempo poi alla lunga la squadra biancorossa si è spenta.

Prima azione del match è di marca ospite con Bianconi ce tenta la cncluzione ma il pallone esce a lato. La San Marco passa in vantaggio al 10' con un bel colpo di testa di Conedera che indovina l'angolo giusto per superare Puccini. La reazione delal Cuoiopelli non si fa attendere e Bianconi cinque minuti piu' tardi infila Lagomarsini per il pareggio ospite. Ancora Cuoiopelli pericolosa al 20' con Bianchi che solo davanti a Lagomarsini non troa la deviazione di testa. Biancorossi ancora pericolosi al 25' ma la difesa di casa riesce a sventare il pericolo. La San Marco trova nuovamente il gol di testa con Conedera al 29' ma la rete è annullata dall'arbitro per fallo dello stesso attaccante. I rossoblu tornano in vantaggio esattamente al 34'. Fallo in area ospite su Doretti , per l'arbitro è calcio di rigore che lo stesso attaccante realizza spiazzando Puccini. San Marco che prima dell'intervallo si divora con Gabrielli la possibilità del tris. In apertura di ripresa è la Cuoiopelli a premere dalle parti di Lagomarsini con alcune conclusioni in successione che pero' non vanno a sego. Il tris della San Marco arriva al 14' con un fendente di Cucurnia che si insacca all'angolino. Due minuti piu' tardi è Lagomarsini a salvare la sua porta con una bella uscita su Bianchi lanciato a rete. Al 26' un tiro di Nidiaci va a lato mentre un colpo di testa di Ricci non trova lo specchio della porta di poco. Nel finale di gara ci prova anche Fusco su calcio di punizione ma il pallone termina a lato.



