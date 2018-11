San Marco, trasferta sul terreno del `Sandro Pertini`

I rossoblu di mister Turi a Ponte Buggianese a caccia dei tre punti sfuggiti domenica scorsa

Eccellenza - Trasferta per la San Marco Avenza che domani pomeriggio (ore 14.30) si recherà a far visita al Ponte Buggianese. I ragazzi di mister Stefano Turi, dopo cinque vittorie consecutive e quindici punti di fila hanno domenica un po' rallentato la corsa costretti al pareggio interno alla Covetta dal Castelnuovo Garfagnana che ha strappato a Togneri e compagni un pareggio a reti inviolate che ancora grida vendetta se si pensa ai due calci di rigore su Pinelli non ravvisati dal direttore di gara. Gara sulla carta impegnativa contro i biancazzurri pistoiese che attualmente occupano la metà della graduatoria con nove punti al loro attivo e che domenica scorsa hanno pareggiato anch'essi a reti inviolate in trasferta sul terreno di gioco del Vorno. San Marco che sta disputando un'ottima prima parte di torneo con sedici punti in otto giornate disputate. Una favolosa media di due punti a partita a dimostrazione dell'ottimo lavoro che il tecnico Stefano Turi ed i suoi collaboratori stanno svolgendo giornalmente in allenamento alla Covetta. Il match del "Sandro Pertini" di Ponte Buggianese sarà diretto dal signor Ramondino di Palermo (Assistenti i signori Kadir di Prato e Cantore di Firenze)