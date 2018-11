San Marco, trasferta a Cenaia

I rossoblu di mister Stefano Turi sul campo dell'ultima in classifica

Eccellenza - Turno esterno per la San Marco Avenza che questo pomeriggio alle 14 30 scenderà sul terreno dell'Atletico Cenaia contro il fanalino di coda del raggruppamento. I rossoblu di mister Stefano Turi, reduci dal brillante successo interno nel derby apuano con il Montignoso sono lanciatissimi in classifica con un quarto posto che testimonia le buone cose che Turi ed il suo staff stanno facendo nelle sessioni settimanali di allenamento. San Marco sta viaggiando davvero forte in questa prima parte di campionato.



Arrivati esattamente ad un terzo del cammino, sono infatti dieci le giornate disputate, i rossoblu hanno raccolto diciannove punti ossia una media di quasi due punti a gara, un'andatura da capolista o quasi che non fa che confermare l'ottimo lavoro di Stefano Turi e del suo staff. A concludere il cammino del 2018 e del girone di andata ecco le gare che attendono la squadra rossoblu. Attesi da tre trasferte ed esattamente quella odierna a Cenaia, sul terreno della Pro Livorno (9 dicembre) ed a San Miniato (23 dicembre). In casa due gare molto interessanti. Alla Covetta infatti arriveranno il Piombino (2 dicembre) e la capolista Grosseto (16 dicembre).



Intanto il match di questo pomeriggio sul rettangolo di gioco del "Pennati" di Cenaia è di quelli alla portata degli avenzini che pero' dovranno stare attenti alla disperazione dei pisani che hanno una situazione di classifica decisamente preoccupante e cercheranno il tutto per tutto per portare a casa un risultato utile.



Il match Atletico Cenaia-San Marco Avenza sarà diretto dal signor Bertolini di Livorno, assistenti: Orsimaro e Pacheco di Firenze.