San Marco, testa alla Massese

Eccellenza - Altra domenica da dimenticare per la San Marco Avenza che a Castelnuovo Garfagnana subisce la seconda sconfitta consecutiva e piomba in piena zona playout. Dopo la vittoria della Coppa Italia i rossoblu di mister Turi (foto) non sono piu' riusciti a conquistare neppure un punto ed ora la classifica comincia a farsi pesante con la piena zona playout.



CASTELNUOVO GARFAGNANA 2-0 SAN MARCO AVENZA



CASTELNUOVO: Leon, Nelli, Inglese, Galletti, Pieroni, Lavorini, Casci (40'st Turri), Marganti, Bosi (21' st Nardi), Piacentini (32' st Coselli), El Hadoui. All.: Biggeri.

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Mazzolini, Batti, Brizzi(19' st Doretti), Zuccarelli, Ricci D., Conedera(7' st Pinelli), Cucurnia, Fusco, Magni(7' st Da Pozzo), Gabrielli. All.: Turi

.ARBITRO: Merlino di Pontedera.

RETI: 38'pt Piacentini su rigore, 33'st Nardi.



Domenica prossima grande attesa per il superderby con la Massese che si disputerà , per motivi di ordine pubblico sul terreno dello Stadio dei Marmi.A tal proposito il club di via Covetta ha comunicato anche le istruzioni per i tifosi d'Oltrefoce.



"In occasione della partita di Campionato del 26 Gennaio 2020 SAN MARCO AVENZA – MASSESE, nella mattinata di Lunedì 20 Gennaio saranno messi a disposizione 100 Biglietti in prevendita al prezzo di € 8.00 valido per l’entrata in Curva Sud.



Per i tifosi che andranno in Curva Sud è consigliato il percorso segnalato dagli appositi cartelli SETTORE OSPITI, così da arrivare direttamente all’entrata del settore.





PREZZO BIGLIETTI



PREVENDITA: € 8.00



RAGAZZI 14-18 ANNI: € 5.00



INTERO (presso lo Stadio-Curva Sud): € 10.00"