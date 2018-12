San Marco, test con la Massese

Dopo aver concluso il girone d'andata, nella pausa i rossoblu di Turi affronteranno alla Covetta in amichevole i bianconeri di Bonuccelli

Eccellenza - La San Marco Avenza ha chiuso il girone d'andata del campionato di Eccellenza con una sconfitta di misura sul terreno del San Miniato Basso. Domenica scorsa i rossoblu sono stati battuti per una retea zero al termine di una gara non spettacolare e con pochissimi episodi degni di nota compresa la rete di La Rosa che ha regalato i tre punti ai padroni di casa.



San Marco Avenza che conclude quindi il girone di andata e saluta il 2018 con 24 punti all'attivo al quarto posto in compagnia di Pro Livorno e Cuoiopelli.



Il tabellino del match di domenica a San Miniato.



S.MINIATO-S.MARCO 1-0

S.MINIATO B.: Battini, Bozzi, Colombo, D’Angelo, Marianelli, La Rosa, Montecalvo, Marinari, Pagnotta (83’ Borselli), Bencini, Pellegrini Di. A disp.: Pinelli, Simoncini, Faraoni, Onnis, Gargani, Traore, Pellegri. All.: Venturini Luca

S.MARCO AVENZA: Costa, Betti, Batti, Da Pozzo, Baldassarri, Raffaeta (87’ Raffo), Cucurnia (83’ Bondielli), Brizzi (63’ Doretti), Kante (69’ Magni), Benedetti, Gabrielli (69’ Conedera). A disp.: Rossi, Manzo, Ricci, Pinelli. All.: Turi Stefano

ARBITRO: Gagliardini di Macerata

RETE: 26’ La Rosa



Intanto la San Marco nonostante il periodo festivo non va in vacanza. La società avenzina, oltre ai consueti allenamenti ha fissato un test amichevole per domenica prossima 30 dicembre con la Massese. Si giocherà al Paolo Deste della Covetta con fischio d'inizio alle ore 10.30.