Tris dei rossoblu al Vorno. Doppietta con "prodezza" di Doretti

Eccellenza - SAN MARCO AVENZA-VORNO 3-1

SAN MARCO AVENZA: Costa, Betti, Manzo, Da Pozzo, Togneri, Baldassari, Conedera, Cucurnia, Doretti, Magni, Gabrielli.A disp. Rossi F, Ricci, Rossi L, Pinelli, Brizzi Bondielli, Mazzucchelli, Benedetti, Kante. All. Turi.

VORNO: Angeli, Granucci, Antoni, Gamba, Benassi, Riccomini, Battaglia, Barbaro, Petracci, Remedi, Haoudi.A disp. Brocchini, Frugoli, Carusio, Bertini, Lencioni, Balducci, Del Ry, Del Magro, Tabarrani. All. Cardella.

ARBITRO: Masi di Pontedera (Ass. Lombardi di Pontedera, De Palma di Viareggio).

RETI: 28' pt Magni, 10 ' st e 27' st (rig) Doretti, 26' st Gamba (rig).



AVENZA- Vola la San Marco. I rossoblu di mister Stefano Turi superano alla Covetta il Vorno ed agguantano il Montecatini al terzo posto in classifica. Protagonista del match bomber Gabriele Doretti migliore in campo assieme a Leonardo Da Pozzo ed autore di una doppietta con tanto di gol in semirovesciata che ha fatto alzare in piedi tutta la tribuna del Paolo Deste. San Marco che passa in vantaggio con un bel diagonale all'angolino di Magni al 28'. Nella ripresa al 10' la prodezza di Doretti per il 2-0. L'arbitro poi decreta due penalty, uno per parte a dir la verità entrambi molto "generosi". Trasforma prima Gamba al 25' per gli ospiti e poi Doretti un minuto piu' tardi per il 3-1 finale. Prima del triplice fischio Benedetti ci prova da metà campo con un pallonetto sul quale Angeli salva in tuffo all'indietro.