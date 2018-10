San Marco, terza vittoria consecutiva

I rossoblu di mister Turi superano alla Covetta il Camaiore col punteggio di tre a uno

Eccellenza - S.Marco Avenza-Camaiore 3-1

S. MARCO AVENZA: Costa, Kante, Manzo, Da Pozzo, Togneri, Baldassarri, Magni, Cucurnia, Doretti, Mazzucchelli, Gabrielli. A disp. Rossi F., Ricci, Conti, Rossi L., Bondielli, Betti, Pinelli, Benedetti, Conedera. All. Turi.

CAMAIORE: Ferraiuolo, Dalle Luche, Bugliani, De Witt, Seghi, Contipelli, Mariani, D’Antongiovanni, Nardini, Viola, Mancini. A disp.Pardini, Benedetti, Boni, Bonuccelli, Bresciani, Morelli, Crovi, D’Alessandro, Frusteri. All. Pieri.

ARBITRO:Falleni Livorno. (Ass. Meraviglia e Plumbi di Pistoia)

RETI: 38' pt' Gabrielli, 42' pt Mazzucchelli, 32' st Cucurnia, 38' st D'Antongiovanni



AVENZA- La San Marco supera per tre a uno alla Covetta il Camaiore e conquista la terza vittoria consecutiva nel campionato di Eccellenza. Convincente prestazione da parte dei ragazzi allenati da Stefano Turi che mettono quasi in ghiaccio il match già nel primo tempo grazie alle reti realizzate da Gabrielli e Mazzucchelli in successione poco prima dell'intervallo. Nella ripresa il tris realizzato da Cucurnia su perfetto assist di Da Pozzo. Nel finale di gara la rete della bandiera versiliese ad opera di D'Antongiovanni.