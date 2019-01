San Marco sotto il segno del Leo

I rossoblu di Turi tornano alla vittoria grazie ad una rete di Leonardo Da Pozzo

Eccellenza - Da Pozzo-gol e la San Marco Avenza torna alla vittoria nel campionato di Eccellenza. Dopo ben quattro sconfitte consecutive che avevano demoralizzato un po' lo spogliatoio rossoblu, domenica pomeriggio sul rettangolo di gioco dello Sporting Cecina è arrivata una vittoria che, seppur di misura va oltre l'uno a zero per quanto visto in campo. Almeno quattro palle gol nitide sventate dalla difesa di casa o dal portiere avversario per un Leone che ha giocato con grande carattere di fronte ad un avversario in chiara difficoltà come del resto testimonia l'ultimo posto in graduatoria. Ci ha pensato Leonardo Da pozzo nella prima parte di gara con un magistrale calcio di punizione a battere il portiere del Cecina e di fatto a realizzare l'importantissimo gol che riporta ai tre punti la San Marco e permette di scalare i gradini della classifica fino alla soglia dei playoff che adesso distano soltanto tre lunghezze. San Marco attualmente posizionata al settimo sto a quota 27 punti con la coppia che precede , formata da San Miniato Basso e Pro Livorno Sorgenti attestate a 30 punti. Adesso per Togneri e compagni una settimana di intense sedute di allenamento in vista del prossimo importante appuntamento ovvero il match di domenica prossima valevole per il quarto turno del girone di ritorno quando sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta arriverà la formazione biancorossa della Cuoiopelli attualmente al quarto posto con 31 punti al suo attivo e che nell'ultimo turno di campionato ha espugnato per una rete a zero il campo del Camaiore. All'andata, giocata domenica 30 settembre, la San Marco si impose brillantemente col punteggio di tre a uno grazie ai gol messi a segno da parte di Doretti, Da Pozzo e Magni.