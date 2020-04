San Marco, rebus Coppa Italia

Eccellenza - La San Marco Avenza continua, come del resto tute le altre squadre italiane, dalla serie A alle giovanili, il periodo di sosta forzata a causa dell' emergenza coronavirus attendendo buone notizie per quanto riguarda la ripresa della stagione agonistica e non solo quella riguardante il campionato ma anche e soprattutto per la possibilità di poter continuare la splendida cavalcata in Coppa Italia di Eccellenza. Dopo infatti aver vinto il titolo regionale a gennaio nella finalissima di Firenze vinta per due a uno contro il Badesse grazie ai gol di Pinelli e Fusco i rossoblu avevano nel frattempo anche superato gli ottavi di finali nazionali imponendosi nelle gare di andata e ritorno sui modenesi della Virtus Castelfranco con la vittoria per due a uno alla Covetta il 26 febbraio (gol di Da Pozzo e Tescione) ed il pareggio a reti inviolate in terra emiliana il 4 marzo in quella che è stata di fatto, l'ultima partita ufficiale, benche' disputata a porte chiuse a causa dell'inizio emergenza covid, da parte dell' undici allenato da mister stefano Turi. San Marco che attualmente rientra nelle migliori otto formazioni di Eccellenza d'Italia e che ,al ritorno in campo, dovrà disputare i quarti di finale contro la vincente degli ottavi tra Fossombrone e Tiferno.



Nel dettaglio la situazione delle gare della fase nazionale poi "congelata" ad inizio marzo dal covid 19.



Girone A

Chisola - Sestri Levante 0-3

Da giocare: Casatese - Chisola, Sestri Levante - Casatese



Girone B

San Donà - Manzanese 1-2

Da giocare: Trento - Sandonà, Manzanese - Trento



Girone C

Virtus Castelfranco - San Marco Avenza 0-0 (andata 1-2)



Girone D

Tireno Lerchi-Forsempronese 0-2

Da giocare: Forsempronese - Tiferno Lerchi



Girone E

Carbonia - Real Monterotondo Scalo 1-0 (andata 1-3)



Girone F (ritorno)

Tre Pini Matese - Torrese 1-2 (andata 0-2)



Girone G

Afragolese-Vultur Rionero 2-0

Vultur Rionero - Corato 1-3

Da giocare: Corato - Afragolese



Girone H

Giarre - San Luca 2-1 (andata 0-1)



Il quadro, seppur incompleto, dei Quarti di finale.



1) vincente girone A – vincente girone B

2) San Marco Avenza – vincente girone D

3) Real Monterotondo Scalo – Torrese

4) vincente girone G – San Luca