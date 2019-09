San Marco, prova di carattere

Eccellenza -

Grande prova di carattere da parte della San Marco Avenza che a San Miniato va sotto di due reti in appena venti minuti di gioco ma non si scompone e continua a crederci per arrivare all'intervallo sul 2-1 con un gol di bomber Andreotti. Nel finale di gara Andreotti trova lo spazio giusto per infilare Bettini e regalare un preziosissimo pareggio al Leone.



San Miniato Basso-San Marco Avenza 2-2

SAN MINIATO BASSO: Battini, Accardo, Bozzi, Meucci, Marinari, Marianelli, Tremolanti, Borselli, Remedi, Riccobono, Pellegrini Di.. A disp.: Cappellini, Onnis, Faraoni, Matteoni, Freschi, Mancini L., Pirone, Fatticcioni . All.: Venturini Luca

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Mosti, Busnelli, Brizzi, Togneri, Zuccarelli, Lucchi, Raffo, Andreotti, Cucurnia, Doretti. A disp.: Rossi, Manzo, Tescione, Mosti, Bordini, Magni, Gabrielli, Benedetti, Vatteroni. All.: Turi Stefano

ARBITRO: Borghi Mirko di Firenze

RETI: 4' Riccobono, 16' Remedi, 44' e 89' Andreotti



