San Marco, prima sconfitta stagionale

Eccellenza - Nel big match di Perignano per la San Marco è arrivata la prima sconfitta stagionale dopo diciassette partite ufficiali tra Coppa e campionato. I rossoblu di mister Turi hanno giocato a viso aperto contro la seconda forza del campionato ma sono stati superati da una rete di Kouko in apertura di ripresa.



Fratres Perignano-San Marco Avenza 1-0

FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Lucarelli, Piletti, Gamba, Genovali, Aliotta, Igbineweka, Filippi, Pinna, Remedi, Kouko. A disp.: Puccioni, De Aguiar, Pitti, Giari, Matta, Kavtaradze, Roffi, Cannas, Fiaschi. All.: Ticciati Fabrizio

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Pinelli, Batti, Brizzi, Mosti S., Ricci D., Lucchi, Cucurnia, Andreotti, Benedetti, Gabrielli. A disp.: Rossi, Manzo, Bascherini, Mosti D., Bordini, Magni, Vatteroni, Michelucci, Doretti. All.: Turi Stefano

ARBITRO: Buchignani Leonardo di Livorno

RETI: 55° Kouko



La società rossoblu intanto comunica il rientro alla Covetta da parte di Leonardo Da Pozzo (foto) dopo l'esperienza di questo inizio stagione in serie D con la maglia del Grosseto. Un elemento importantissimo che alzerà ancora il livello tecnico degli avenzini che si preparano al derby casalingo di domenica prossima al Paolo Deste con la Pontremolese dell'ex mister Riccardo Bracaloni



