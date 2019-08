San Marco, poker al Colli Ortonovo

Eccellenza -

SAN MARCO AVENZA-COLLI ORTONOVO 4-1

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Scafuri, Busnelli, Brizzi, Togneri, Zuccarelli, Cucurnia, Raffo, Benedetti, Doretti, Mazzucchelli. A disp. Leon, Manzo, Mosti, Andreotti, Pinelli, Vatteroni, Gabrielli, Magni, Riccheri, Michelucci, Bordin.

COLLI ORTONOVO: Blandi, Leonardi, Bonelli, Gambino, Palagi, Cucurnia, Verona, Vacchio, Minotti, Lorenzini N, Musetti. A dispp. Cozzolino, Nardini, Lorenzini E, Del Bravo, Calistri, Molinari, Mancuso, Ferulli, Vangeli, Ceccarelli. All. Cucurnia.

RETI: 8' pt Mancuso, 16' pt Leonardi (aut) , 25' pt Zuccarelli, 30' st Gabrielli, 22' tt Magni

Arbitro: Brizzi.



AVENZA - Per la San Marco oggi pomeriggio un buon test amichevole contro il Colli Ortonovo, formazione di Promozione ligure sul terreno del Paolo Deste della Covetta. Una gara amichevole disputata in tre tempi da 35' minuti ciascuno. Il Colli Ortonovo inizia forte e trova la via del gol dopo cinque minuti grazie ad una bella incursione di Mancuso che batte Lagomarsini. La San Marco cresce di ritmo e raggiunge il pareggio con un tiro ad opera di Cucurnia deviato da un difensore ospite.Un minuto piu' tardi Blandi si oppone di tiro di Doretti. Al 25' seconda rete dei rossoblu avenzini con Zuccarelli. In apertura di secondo tempo un tiro di Mazzucchelli è deviato da Cozzolino. Al 20' Magni si libera al tiro ma il pallone esce a lato. La terza rete rossobu arriva al 30' con Gabrielli che infila Cozzolino con un preciso rasoterra. Nella terza frazione di gara San Marco che cala il poker con un tiro di Magni che si infila a fil di palo. Nel finale , con i rossoblu rimaneggiati dopo una girandola di sostituzioni, alcuni interventi di Lagomarsini a negare la rete da parte del Colli Ortonovo.





______

NM