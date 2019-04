I rossoblu di mister Turi impattano 2-2 in casa col San Miniato e salutano la stagione con un brillante terzo posto finale e record di punti in Eccellenza

Eccellenza - SAN MARCO AVENZA-SAN MINIATO BASSO 2-2

SAN MARCO AVENZA:Costa, Ricci (13' st Pinelli), Batti, Da Pozzo (46' st Mosti), Togneri, Raffaetà, Gabrielli (35' st Bondielli), Bedini (12' st Diawara), Benedetti, Magni, Doretti. A disp. Rossi, Manzo, Baldassarri, Betti, Mosti, Raffo. All.Turi.

SAN MINIATO BASSO: Pinelli, Onnis 33' st , Faraoni (22' st Colombo), Borselli, La Rosa, Marianelli, Montecalvo, Marinari, Pagnotta, Bencini (15' st D'Angelo), Pellegrini (1' st Mancini). A disp. Battini, Simoncini, Gargani, Traore, Bozzi. All. Venturini.

ARBITRO: Buchignani di Livorno (Ass. Corcione di Pisa e Cacelli di Livorno)

RETI: 28' pt Marinari, 46' pt La Rosa, 5' st Benedetti, 24' st Magni.



AVENZA- Termina con un pareggio l'ultimo match stagionale del Paolo Deste della Covetta ad Avenza tra la San Marco ed il San Miniato. Rossoblu che chiudono la stagione al terzo posto solitario col record di punti in Eccellenza ovvero 53. Al 5' ci prova dal limite Bedini ma il pallone termina a lato. Ancora San Marco in avanti con una conclusione di Da Pozzo che spedisce alto sulla traversa. Pellegrini per il San Miniato a botta sicura ma Raffaetà si immola deviando il forte tiro.



Il gol del vantaggio della formazione ospite arriva al 15' con una conclusione in mischia da parte di Marinari. La San Marco ci prova dal limite al 30' ma non trova il bersaglio . Al 37' Doretti serve Magni che vede deviato il tiro in calcio d'angolo. Al 42' Da Pozzo di poco a lato mentre un minuto dopo è Magni a non trovare il bersaglio. Nel minuto di recupero il San Miniato trova il raddoppio con un colpo di testa da La Rosa. Nella ripresa occasione per Benedetti che non arriva alla conclusione. Lo stesso Benedetti poco piu' tardi trova lo spiraglio giusto dopo un'incursione sulla sinistra a trovare lo spiraglio per battere Pinelli.



Al 10' una punizione di Da Pozzo termina di poco a lato. Ancora Da Pozzo al 18' impegna Pinelli. Il pareggio rossoblu arriva al 24' con una bella conclusione di Magni che non da scampo al portiere ospite infilandolo all'incrocio dei ali. Ci prova Benedetti su punizione al 28' ma il pallone termina alto. Ancora Benedetti viene atterrato in area al 31' ma l'arbitro lascia correre. Pinelli al 33' in girata manda alto di poco. Due minuti piu' tardi Da Pozzo al tiro do pochissimo fuori. Colpo di testa di Gabrielli che non trova la porta al 36'. Crosso di Benedetti dalla destra e colpo di testa ravvicinato di Magni con Pinelli che blocca sulla linea. Occasionissima al 41' con Doretti che solo davanti alla linea di porta a portiere battuto manda incredibilmente fuori. In contropiede il San Miniato al 46' con Mancini spedisce fuori dopo aver spizzicato la traversa.