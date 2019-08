San Marco ok con la Berretti

Eccellenza -

Un buon galoppo di allenamento per la San Marco che questo pomeriggio sul terreno della Covetta ha disputato un match amichevole contro la Berretti della Carrarese. Sabato mattina (ore 10) i rossoblu torneranno in campo sempre al Paolo Deste per affrontare un altro allenamento questa volta contro l'Attuoni Avenza, neopromossa in Seconda categoria.



SAN MARCO AVENZA-CARRARESE BERRETTI 4-1

SAN MARCO AVENZ A: Lagomarsini, Busnelli, Manzo, Mosti, Zuccarelli, Mosti, Brizzi, Cucurnia, Gabrielli, Doretti, Benedetti. A disp. Leon, Scafuri, Togneri, Raffo, Doretti, Mazzucchelli,Andreotti, Pinelli, Vatteroni, Magni, Ricchieri, Michelucci, Bordin. All. Plicanti

CARRARESE: Gallina, Bongiorni, Della Pina, Dell'Amico L, Orlandi, Ugolini, Lodovici, Pedrazzi, Scaletti, Centonze, Dell'Amico G. A disp. Piacentini, Mohamed, Manzo, Mustafa, Biasci, Ferri, Ascioti, Bianchi, Neri, Panati, Benassi, Petriccioli, Cenderello. All. Ficagna