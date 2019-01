San Marco, niente da fare col Montecatini

Alla Covetta biancocelesti di mister Marselli vanno sotto poi rimontano e vincono tre a uno

Eccellenza - SAN MARCO AVENZA-MONTECATINI 1-3

SAN MARCO AVENZA:Costa, Mosti, Ricci, Cucurnia, Togneri, Baldassari, Conedera, Brizzi, Doretti, Magni, Gabrielli. A disp. Rossi, Manzo, Raffaetà, Pinelli, Betti, Raffo, Bondielli, Kante, Benedetti. All. Turi.

MONTECATINI: Bellini, Martinelli, Di Nardo, Falivena, Marcon, Panelli, Fedi, Tempestini, Pagano, Diomande, Cardarelli. A disp. Cappellini, Prato, Malih, Moustafa, Agostini, Ghelardoni, Citera Neuville, Gianardi. All. Marselli.

ARBITRO: Renzi di Pesaro (Puccini di Pontedera e Corsini di Livorno)

RETI: 20' pt Conedera, 29' pt e 35' pt Cardarelli, 20' st Pagano.



AVENZA- Il Montecatini espugna la Covetta nel match valido per la seconda giornata di ritorno disputato sul terreno della San Marco Avenza . Prima occasione dei padroni di casa con Conedera al 6' e tiro che Bellini blocca a terra. Proteste biancocelesti al 18'quando Pagano cade in area ma per il direttore di gara è tutto regolare. La San Marco passa in vantaggio al 20' con Conedera che approfitta di una corta respinta di Bellini per infilarlo all'angolino alla sua sinistra. Il Montecatini tenta una reazione al 28' Tempestini alla conclusione parata da Costa. Il pareggio ospite arriva al 29' con Cardarelli che devia in mischia alle spalle di Costa. Lo stesso Cardarelli porta in vantaggio i biancocelesti con un tocco sottoporta al 35' che si infila tra una selva di gambe. Cross di Fedi al 45' per Pagano che non trova la deviazione di testa.



Nella ripresa la prima azione è dei rossoblu con Conedera al 7' che entra in area ma manda alto sulla traversa. La San Marco in avanti con coraggio alla ricerca del pareggio ma si espone troppo in avanti ed i biancocelesti la freddano per la terza volta questa volta in contropiede finalizzato da Pagano al 20'. Ancora Pagano due minuti dopo in avanti mette al centro per l'accorrente Fedi che non arriva alla deviazione. Montecatini che sfiora la quarta rete al 30' con Pagano in contropiede su cui si oppone molto bene Costa. San Marco che colpisce la parte esterna della traversa con Benedetti su punizione dal limite al 34' . San Marco genereoso ma Montecatni attento fino al triplice fischio finale. Nel prossimo turno di campionato la San Marco Avenza sarà ospite dello Sporting Cecina mentre il Montecatini sarà impegnato in casa con il Ponte Buggianese.