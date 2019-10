San Marco-Montecatini, le parole di Marselli

Eccellenza -

Si avvicina una nuova giornata di campionato per il girone A di Eccellenza che tra le altre sfide propone un'interessante gara al Paolo Deste della Covetta tra la San Marco ed il Montecatini di mister Davide Marselli.



Le parole del mister di Fiumaretta (foto).



"Dopo aver passato il turno in coppa italia contro il Tau vincendo entrambe le partite , in campionato abbiamo iniziato non troppo bene e adesso la classifica dopo sette gare non è’ proprio come ci aspettavamo ad inizio anno , anche se 3/4 punti secondo me , rispetto a quanto espresso in campo, ci mancano. La squadra sta molto bene e siamo molto fiduciosi per la trasferta di domenica prossima alal Covetta , oltre ad essere consapevoli che affronteremo un ottima squadra come la San Marco che nelle prime nove gare ufficiali di quest anno non hamai perso, 4 vittorie e 5 pareggi tra Coppa e campionato lo dimostrano.



Il campionato è’ ancora molto lungo , abbiamo possibilità di recuperare il terreno perso , non sarà semplice perché quest'anno ,per quanto mi riguarda ,non c’è una super squadra come il Grosseto dello scorso anno ma ci sono 10/12 squadre che si equivalgono nei valori e tutte ben attrezzate , puoi finire terzo o quarto ma anche undicesimo o dodicesimo. Resto convinto che alla fine la mia squadra verrà fuori e faremo un ottimo campionato come lo scorso anno."