San Marco, match a San Miniato

Ultima partita ufficiale del 2018 ed anche del girone d'andata per i rossoblu di mister Stefano Turi

Eccellenza -

Per la San Marco Avenza ultima partita ufficiale del 2018 ed anche del girone d'andata. I rossoblu di mister Stefano Turi domenica (14.30) si recheranno sul rettangolo di gioco del "Massimo Pagni" ospiti del San Miniato Basso. Ultimo sforzo del girone di andata del campionato di Eccellenza. Un cammino, fino a questo momento da considerare sicuramente positivo coi rossoblu che hanno messo in cassaforte 24 punti in quattordici match di campionato.



Una delle poche note stonate e' arrivata neppure una settimana fa, quando, capitan Togneri e compagni hanno ceduto alla capolista Grosseto che è passata alla Covetta per tre a zero. In questo caso è mancato il carattere che aveva contraddistinto molte delle prestazioni degli avenzini, al di la della forza di un avversario che quest'anno, dopo tanti tentativi andati a vuoto, non sembra avere rivali nella corsa alla serie D. San Marco che attualmente si trova al quarto posto in classifica scavalcata dal Montecatini ma pur sempre in una posizione importante del plotone.



La gara di domenica a San Miniato sarà diretta da un arbitro di Macerata , Riccardo Gagliardini, assistenti Ingenito di Piombino e Donato di Pistoia.