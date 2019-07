Eccellenza - Grande colpo da parte della San Marco Avenza. Nella mattinata di oggi la firma tra il club di via Covetta e l'attaccante pisano Luca Andreotti classe 1996 ex Grosseto. Un arrivo ad Avenza di grande spessore per un giocatore che nell'ultimo anno in Maremma ha dovuto fare i conti con un infortunio che ne ha limitato le presenze in biancorosso nella cavalcata dei maremmani verso la serie D ma allo stesso tempo stiamo parlando di un vero e proprio lusso per la categoria.



_____

NM