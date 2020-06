San Marco, la riconferma di mister Turi

Eccellenza - Importante conferma in casa San Marco Avenza. Mister Stefano Turi resterà alla guida della squadra rossoblu anche per la prossima stagione di Eccellenza 2020-21. La decisione è stata presa di comune accordo tra le due parti ossia la dirigenza avenzina coi patron Luca Bini e Samuele Calcagno con lo stesso tecnico protagonista di una stagione, seppur breve a causa dell'emergenza covid che in ogni caso ha visto il Leone vincere la Coppa Italia di Eccellenza toscana ed entrare nelle migliori otto d'Italia fino ai quarti della manifestazione nazionale interrotta poi sul piu' bello per cause di forza maggiore.



San Marco che sta riordinando le idee dopo la pausa forzata e che guarda con grande impegno alla prossima stagione. In serata verrà reso noto il nuovo organigramma e per lunedi 22 giugno è prevista la riapertura del centro ristoro presso il Paolo Deste della Covetta. Importanti segnali di ripartenza e tentativi di tornare al piu' presto alla normalità dopo questo inizio di 2020 davvero molto difficile per tutti.

