San Marco ko nel recupero

I rossoblu puniti da una rete su punizione di Gori nel primo tempo

Eccellenza - CASTELNUOVO GARFAGNANA-SAN MARCO AVENZA 1-0

CASTELNUOVO G.: Leon, Giusti, Inglese, Ceciarini, Leshi, Pieroni, Biagioni, Cecchini, Martinelli, Gori, Durodola. A disposizione Farioli, Marchetti, Da Prato, Galletti, El Hadoui, Micchi M., Bachini, Micchi L., Bosi. Allenatore Riccardo Contadini

S. MARCO AVENZA: Costa, Pinelli, Manzo, Diawara, Togneri, Raffaetà, Conedera, Brizzi, Bondielli, Betti, Gabrielli. A disposizione Rossi, Baldassarri, Batti, Raffo, Cucurnia, Da Pozzo, Mosti, Magni, Benedetti. Allenatore Stefano Turi

ARBITRO: Federico Leoni di Pisa (assistenti Coco e Cioce di Pisa)

RETE: 22' pt Gori



La San Marco ve ko al "Nardini" di Castelnuovo Garfagnana al termine di una gara non brillante, match di recupero della gara rinviata dieci giorni fa per il vento.

Nel primo tempo il gol dei padroni di casa che poi ha determinato il risultato finale. Calcio di punizione di Gori che sorprende Costa e porta in vantaggio i gialloblu. La San Marcotenta una reazioen e con Diawara al 32' sfiora il pareggio, Il tiro del giocatore senegalese sfiora il montante alal sinistra di Leon.

E' l'unico spunto di una frazione davvero scialba, gioco sotto ritmo con i rossoblu avenzini irretiti dal Castelnuovo che si difende cn ordine senza rischiare.

La ripresa non cresce di intensità e gli spunti sono davvero pochi con la San Marco che cerca di pareggiare. Al 10' è Benedetti che ci prova da fuori area ma il tiro termina a lato. Passano due minuti ed ancora Benedetti che cerca la conclusione sventata in angolo dalla difesa gialloblu. La San Marco recrimina al 20' per un fallo in area avversaria aai danni di Togneri ma il direttore di gara lascia correre. Prrima del triplice fischio finale ancora Togneri a rendersi pericoloso ma senza trovare lo spazio giusto per insaccare il pareggio. San Marco che resta quindi a quota 42 in quarta posizione e domenica prosisma sarà attesa dal derby di Romagnano in casa del Montignoso.