San Marco ko a Ponte Buggianese

i rossoblu di mister Turi vengono beffati in pieno recupero

Eccellenza -

PONTEBUGGIANESE-SAN MARCO AVENZA 2-1

PONTE BUGGIANESE: Kocaj, Tolaini, Perillo, Meucci, Del Sorbo, Panelli, Riccio, Benassi, Nardi, Murgia, Baronti. A disp.Baldasseroni, Rizzo, Arcoraci, Marchetti, Buccella, Guastapaglia, Citti, Bargellini. All. Scintu.

SAN MARCO AVENZA: Costa, Baldassarri, Ricci, Brizzi, Togneri, Raffaetà, Kante, Cucurnia, Conedera, Magni, Gabrielli. A disp.Alberti, Pinelli, Rossi L., Betti, Da Pozzo, Bondielli, Mazzucchelli, Ciocia, Benedetti. All. Turi.

RETI: 20'pt Nardi, 42'pt Gabrielli, 47'st Meucci.



Una San Marco non brillante come in altre occasioni viene beffata in pieno recupero e torna a casa da Ponte Buggianese a mani vuote. Dopo sei risultati utili consecutivi che avevano portato nelle casse rossoblu ben sedici punti torna una sconfitta contro la formazione pistoiese che trova i tre punti con un gol di Meucci segnato al secondo minuto di recupero. La gara si era messa subito in salita per gli uomini di mister Stefano Turi che andavano sotto dopo pochi minuti di gioco con un gol di Nardi. Una buona reazione da parte degli avenzini li portava al momentaneo pareggio messo a segno con un bel gesto atletico da parte di Gianmarco Gabrielli (foto) prima dell'intervallo. Nella ripresa un Leone opaco non riusciva a sferrare la zampata del sorpasso ed anzi lo subiva , come detto, nel finale. Adesso per mister Turi una settimana di tempo per cercare di comprendere e correggere gli errori della squadra in modo da prepararsi al meglio al derby del Paolo Deste della Covetta dove arriverà il Montignoso di Gassani.