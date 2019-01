San Marco in piena corsa playoff

I rossoblu hanno superato la Cuoiopelli e scalato i gradini della classifica generale. Domenica trasferta a Camaiore

Eccellenza - La San Marco Avenza domenica scorsa al Paolo Deste con la Cuoiopelli battuta per uno a zero, ha festeggiato il secondo successo consecutivo che di fatto ha riportato i rossoblu in piena zona playoff, Avenzini attualmente settimi in graduatoria e per il regolamento dei playoff allargati gia' in vigore dallo scorso anno, allo stato attuale delle cose accederebbero agli spareggi per la serie D in quanto la distanza dalla terza in classifica ovvero il Montecatini, è inferiore ai dieci punti. E' sicuramente ancora presto in quanto siamo a due terzi del cammino della regular season ma la truppa di mister Stefano Turi sta ampiamente dimostrando di avere tutte le carte in regola per poter competere nei piani alti della classifica.



Con il gol del giovanissimo Batti (classe 2000) che domenica ha messo la firma nei tre punti contro la Cuoiopelli sono saliti a dieci i rossoblu andati a segno da inizio campionato. Capocannoniere della squadra attualmente è Gianmarco Gabrielli (foto) a quota cinque centri seguito da Doretti a quattro, Conedera, Da Pozzo e Magni con tre gol, Cucurnia due, Batti, Mazzucchelli, Ricci e Togneri una rete.



San Marco che è tornata ad allenarsi sul sintetico della Covetta in vista del prossimo appuntamento ovvero la trasferta di domenica prossima sul terreno del Camaiore attualmente terzultimo e reduce dal pareggio esterno per uno ad uno sul terreno del Vorno, terreno dove la San Marco si recherà tra due settimane nella seconda uscita esterna consecutiva.