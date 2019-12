San Marco in Finale di Coppa di Eccellenza

Eccellenza - La San Marco è in Finale di Coppa Italia Eccellenza toscana. I rossoblu di mister Stefano Turi hanno espugnato col risultato di tre a uno il terreno della capolista del campionato Pro Livorno ed hanno cosi' staccato il biglietto per la finalissima dell' 8 gennaio al "Due Strade-Buozzi" di Firenze dove gli avenzini incontreranno il Badesse dell'ex Tito Marabese. Sul terreno livornese una grandissima prestazione da parte di Lagomarsini e compagni al cospetto della prima della classe. San Marco Avenza che brinda anche al primo gol in rossoblu da parte di Paolo Fusco (foto) che al 7' ha aperto le marcatore con una bella incursione in area ed un tiro rasoterra che si insaccava alle spalle di Blundo. Alla mezz'ora i livornesi riacciuffavano il pareggio grazie ad una marcatura di Casalini. San Marco che non accusava il colpo ed anzi pungeva ulteriormente andando nuovamente il vantaggio poco prima dell'intervallo con una conclusione di Cucurnia deviata in gol da un difensore labronico. Nella ripresa i rossoblu sono stati abili a contenere il ritorno dei padroni di casa ed all'ultimo minuto di recupero Benedetti colpiva il palo, sulla ribattuta Raffo depositava in rete per il tre a uno definitivo. Curiosità del calendario tra tre giorni le due squadre si reincontreranno sullo stesso campo livornese per l'ultima giornata di andata del campionato.



Il tabellino del match

Pro Livorno Sorgenti-S.Marco Avenza 1-3

PRO LIVORNO SORGENTI: Blundo, Solimano, Grossi, Bartorelli, Del Corona, Bulli, Mecacci, Gazzanelli, Granito, Milano, Casalini. A disp.: Vozza, Carani, Salemmo, Petri, Filippi, Santagata, Costanzo, Matteoli, Rossi. All.: Niccolai Matteo.

S.MARCO AVENZA: Lagomarsini, Ricci, Batti, Brizzi, Zuccarelli, Mosti, Lucchi, Cucurnia, Fusco, Da Pozzo, Gabrielli. A disp.: Novarino, Manzo, Pinelli, Raffo, Benedetto, Bascherini, Benedetti, Magni, Doretti. All.: Turi Stefano:

ARBITRO: Papi di Prato, coad. da Iuliano di Siena e Misson di Prato.

RETI: 7' Fusco, 33' Casalini, 40' Cucurnia, 95' Raffo.