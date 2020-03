San Marco, in Coppa a porte chiuse

Eccellenza - L'allarme Coronavirus colpisce anche la San Marco Avenza. Domani pomeriggio infatti per i rossoblu avenzini la gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia Eccellenza nazionale verrà disputata a porte chiuse. Gara in programma a Castelfranco (Modena) con gli avenzini che hanno dovuto annullare il pullman di sostenitori pronti a seguire il Leone nell'importante match di ritorno di Coppa dopo la vittoria in rimonta dello scorso mercoledi alla Covetta. Una vittoria per due a uno che rende questa gara di ritorno particolarmente interessante ed aperta ad ogni risultato.



San Marco reduce dalla sconfitta di domenica scorsa sul rettangolo di gioco di Cascina. Rossoblu battuti per due a uno dalla formazione nerazzurra al termine di una gara su cui hanno pesato oltremodo alcune decisioni arbitrali decisamente avverse alla squadra di Avenza. Non è bastata la rete su calcio di rigore da parte di Benedetti che nella ripresa aveva riaperto il match senza pero' che gli ospiti raggiungessero il pareggio. Un ko in trasferta che lascia la San Marco a quota 33 punti in media posizione di classifica ma non molto lontana dalla zone pericolosa. Occorrerà disputare le ultime gare di campionato con tmolta attenzione. Adesso per i rossoblu, partita d Coppa Italia a parte all'orizzonte un altro appuntamento assai delicato.



Domenica prossima infatti al Paolo Deste arriverà la formazione del Tau Calcio che gravita in alta classifica e che a detta di molti rappresenta una delle squadre piu' organizzate dell'intero girone A di Eccellenza. Nel match di andata , disputato sul rettangolo di gioco di Altopascio il match terminò sul risultato di parità a reti inviolate.



______________

