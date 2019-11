San Marco, impegno di Coppa Italia

Eccellenza -

Neppure il tempo di godersi la vittoria casalinga di campionato di domenica scorsa contro il Fucecchio per la San Marco è ora di tornare in campo. Quest'oggi (fischio d'inizio ore 15) sul terreno del Paolo Deste della Covetta i rossoblu di mister Stefano Turi ospitano il Montecatini per la gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza Toscana.



Si tratta di una gara secca. Al termine dei novanta minuti, in caso di parità ,si disputeranno i tempi supplementari. Permanendo la parità passerà il turno la squadra ospite.