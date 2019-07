Eccellenza -

Un gradito ritorno alla Covetta. Dopo due annate ad Agliana Arturo Zuccarelli ha deciso di tornare per cosi' dire a casa nella squadra dove ha militato in tempi passati cosi come del resto suo padre. Con la maglia dell'Aglianese il forte centrale difensivo classe 1992 ha prima conquistato la serie D dall'Eccellenza per poi disputare tra i Dilettanti lo scorso anno ben ventotto match in maglia neroverde.



"E' sempre un piacere tornare, per così dire a casa - dichiara Zuccarelli- e spero di poter ripetere ad Avenza quanto di buono fatto ad Agliana."



Zuccarelli e compagni cominceranno la fase di preparazione estiva sotto gl ordini di mister Massimo Plicanti e del suo staff esattamente lunedi 5 agosto.