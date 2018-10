San Marco, il Leone vola in alto

Quinta vittoria consecutiva e secondo posto in classifica

Eccellenza - Con un gol di bomber Nicolo' Conedera (foto) la San Marco espugna il terreno del Castelfiorentino e vola alla secondo posto della classifica di Eccellenza. Rossoblu autori di una gara molto accorta, abili a concedere pochissimo agli attaccanti di casa ed a proporsi pericolosamente in area del Castelfiorentino. In una di queste azioni alla mezz'ora della ripesa Conedera è stato abile a smarcarsi dal diretto avversario e con un diagonale ad infilare all'angolino per la rete che ha deciso il match e che ha permesso al Leone di volare in seconda posizione in compagnia del Montecatini.



Il tabellino del match

CASTELFIORENTINO-SAN MARCO AVENZA 0-1

CASTELFIORENTINO: Lisi, Safina, Nencioni, Agnorelli, Calonaci, Trapassi, Sarti G. (61' Fossati) Fontani, Bianchi, Anichini (72' Gianchecchi), Cioni (68' Sarti N.) All. Giglioli.

SAN MARCO AVENZA: Costa, Betti, Ricci, Da Pozzo, Togneri, Baldassarri, Bondielli (75' Benedetti), Cucurnia, Conedera (86' Ciocia), Mazzucchelli (83' Magni), Gabrielli (62' Brizzi). All. Turi.

ARBITRO: Mangani di Arezzo.

RETE: 77' Conedera.