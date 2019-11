San Marco , grande rimonta a Montignoso

Eccellenza -

VIRTUS VIAREGGIO-SAN MARCO AVENZA 2-2

VIRTUS VIAREGGIO: Tonelli, Manfredi, Imperatrice, Fascioli, Bartoli, Cinquini, Bertelloni (10' st Ceccarini), Bani, Taraj, Nardini, Papini. A disp. Pirola, Belatti, Tonarelli, Battaglia, Manfredi, Dolente, Cargioli, Martinelli. All. Tonelli.

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Ricci (40' st Magni), Batti, Brizzi, Mosti, Zuccarelli, Lucchi, Bordini (5' st Raffo), Andreotti, Benedetti (15' st Vatteroni), Gabrielli (15' st Doretti). A disp. Rossi, Manzo, Busnelli, Mosti, Cucurnia. All. Turi,

ARBITRO: Ammannati di Firenze (Ass. Argiolas / Cheli di Pisa)

RETI: 38' pt , 21' st (rig) Taraj, 38' st Mosti, 48' st Magni.



Il grande cuore del Leone. Sul terreno del "Del Freo" di Montignoso in "casa" della Virtus Viareggio la San Marco va sotto di due reti ma con grande carattere riesce in rimonta a pareggiare ed a conservare l'imbattibilita' stagionale.



Partita disputata a larghi tratti sotto una pioggia torrenziale. La Virtus passa in vantaggio al 38' con Taraj che trova su punizione la traiettoria giusta per battere Lagomarsini. Nella ripresa un calcio di rigore molto dubbio su Taraj perette allo stesso attaccante bianconero di raddoppiare. La San Marco ha il merito di non disunirsi e prima trova la rete dell 1-2 in mischia con Mosti e poi in pieno recupero un bolide su punizione dal limite di Magni fissa il risultato sul 2-2 finale.

