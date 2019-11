San Marco, grande carattere

Eccellenza - SAN MARCO AVENZA-FUCECCHIO 2-1

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Lucchi (22' st Michelucci), Raffo, Mosti D., Zuccarelli, Mosti S., Cucurnia (5' st Brizzi) , Mazzucchelli (1' st Ricci), Doretti (5' st Andreotti), Benedetti (25' st Batti), Gabrielli. A disp: Rossi, Pinelli, Batti, Benedetto, Magni. All.: Turi .

FUCECCHIO: Del Bino, Gremigni (15' st Lelli), Menichetti, Malanchi, Lecceti, Vallesi, Cenci, Borgioli (22' st Fedeli) , Tiboni, Ghelardoni, Rigirozzo. A disp.: Raco, Carelli, Nardi, Lelli, Meacci, Bruchi, Di Biase, Fedeli, Tersigni. All: Collacchioni.

ARBITRO: Sig. Barone di Pisa (Ass. Bertani e Coorcione di Pisa)

NOTE: Espulsi: 23' pt Raffo, 18' st Rigirozzi, 45' st Lecceti

RETE: 29' pt Rigirozzi, 6' st Andreotti, 9' st Gabrielli .



AVENZA- Sul rettangolo del Paolo Deste della Covetta. grande rimonta da parte della San Marco che, in inferiorità numerica per un'ora di gioco ribalta il momentaneo vantaggio ospite e torna cosi' alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi. Al 3' conclusione di Rigirozzo ma Lagomarsini è attento. Benedetti pe la San Marco crea scompiglio in area bianconera semza pero' trovare il tiro. Azione coonfuso all'8' anche in area avenzina con Lagoarsini che respunge di pugno. All'11' Benedetti cade in area ma per il signor Barone è simulazione e giallo per l'attaccante rossoblu. Proteste al 19' nell'altra area d irigore con Rigirozzo ce cade a terra ma anche in questo caso l'arbitro fa proseguire. AL 21' conclusione di Doretti deviata in corner. Un minuto piu' tardi conclusione di Mazzucchelli respinta da del Bino. Le cose si fanno piu' complicate per la San Marco al 23' che resta in dieci a causa di un rosso diretto a Raffo. Nemmeno il tempo di riordinare le idee e Rigirozzi porta n vantaggio gli ospiti al 29'. Partita che si incattivisce anche a causa del terreno di gioco scivoloso.



Nella ripresa Turi butta nella mischia Andreotti e dopo un solo minuto il bomber pisano si inventa un eurogol in rovesciata che strappa gli applausi di tutta la tribuna. Sabn Marco che preme sull'aceleratore e trova dopo tre minuti il gol del sorpasso con Gabrielli che infila all'angolino di Del Bino. Il Fucecchio resta anch'esso in dieci uomini a causa della doppia ammnizione a Rigirozzo al 18'. Lagomarsini si prodiga in un grande intervento al 33' su colpo di testa di Lecceti. Mischia in area della San Marco al 42' ma Lagomarsini in due tempi para a terra. La San Marco amministra bene nei minuti finali la disperazione del Fucechio chiudendo bene gli spazi e concedendo davvero poco agli attaccanti avversari.

