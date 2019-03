San Marco, è record di punti in Eccellenza

I rossoblu battono alla Covetta il Pontebuggianese e raggiungono 42 punti: record della storia rossoblu in Eccellenza

Eccellenza - SAN MARCO AVENZA-PONTEBUGGIANESE 3-0

SAN MARCO AVENZA: Costa, Mosti, Batti, Da Pozzo, Togneri, Raffaetà, Conedera, Brizzi, Benedetti, Magni, Cucurnia. A disp. Rossi, Manzo, Pinelli, Freschi, Betti, Bedini, Diawara, Bondielli, Gabrielli. All. Turi.

PONTEBUGGIANESE: Kolaj, Perillo, Lucchesi, Meucci, Brandi, Panelli, Murgia, Marchetti, Raffi, Benassi, Nardi. A disp. Nigro, Citti, Guastapaglia, Pagni, Tolaini, Arcoraci, Della Nina, Bargellini.:All. Scintu.

ARBITRO: Masi di Pontedera (Ass.: Palermo di Pisa e Pacheco di Firenze)

RETI: 18' st Benedetti (rig), 29' st Batti, 32' st Bondielli (rig).



AVENZA- La San Marco cala il tris alla Covetta , vola in classifica con la salvezza matematica festeggiando il suo record storico di punti in Eccellenza (42).



Pontebuggianese che dopo due minuti ha l'opportunità di passare inn vantaggio. Costa sbaglia un passaggio e serve sui piedi di Murgia che pero' manda clamorosamente a lato. Ancora ospiti pericolosi al 9' con un tiro ad opera di Meucci con Costa che respinge coi piedi. La San Marco si rende pericolosa al 12' con un tiro di Da Pozzo che Kolaj deia in calcio d'angolo. Ancora Da Pozzo al 12' dal limite non trova il bersaglio. Una conclusione di Benedetti al 20' termina di poco a lato. Gli ospiti provano al 22' coon una girata di Raffi ma il pallone termina fuori. Alla mezz'ora l'ex d turno Benassi non trova lo specchio della porta mentre al 34' un colpo di testa di Murgia trova pronto Costa alla parata.



Nella ripresa ci prova Da Pozzo al 20' fuori. Al 18' guizzo di Benedetti atterrato in area : calcio di rigore che lo stesso attaccante trasforma per il vantaggio. Al 20' Batti non trova la porta mentre Da Pozzo al 25' tira fuori. Il raddoppio tra le vibranti proteste degli ospiti arriva al 29' al termine di un'azione confusa col guardalinee che prima ravvisava un offside alzando la bandiera ma poi la rete di Batti veniva convalidata dall'arbitro.



San Marco che al 31' trasformava il secondo penalty assegnato a Bondielli e trasformato dal neo entrato. Prima della fine un calcio di rigore anche al Pontebuggianese che pero' lo fallisce con Arcoraci che si fa respingere il tiro da Costa.