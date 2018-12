Alla Covetta i rossoblu superano 2-1 l'Atletico Piombino e volano sempre piu' in alto

Eccellenza - SAN MARCO AVENZA-ATLETICO PIOMBINO 2-1

SAN MARCO AVENZA: Costa, Betti, Ricci, Da Pozzo, Togneri, Raffaetà, Cucurnia, Brizzi, Conedera, Magni, Gabrielli. A disp. Rossi, Conti, Baldassari, Pinelli, Batti, Bondielli, Benedetti, Kante, Doretti. All. Turi.

ATLETICO PIOMBINO: Giacobbe, Quarta, Rovai, Copponi, Buselli, Rocchiccioli T., Catalano, Rocchiccioli I., Petrone, D'Anginia, Barozzi. A disp. Allori, Valeriani, Trozzo, Berneti, Cecchini, Sorrentino, Zaccaria, Poggi, De Gennaro. All. Fratini.

ARBITRO: Fiorillo di Lucca (Corcione di Pisa, Mangini di Livorno).

RETI: 5' pt Cucurnia, 16' st Rocchiccioli I. 43' st Gabrielli



AVENZA- San Marco, è qui la festa. I rossoblu di mister Stefano Turi superano per 2-1 l'Atletico Piombino al Paolo Deste ed accorciano in vetta sia sul Grosseto che sul Fucecchio che hanno pareggiato i loro incontri. Una vittoria del cuore al termine di una gara dominata ma che ad un punto si era messa in salita con il momentaneo pareggio del Piombino. San Marco che passa subito in vantaggio grazie ad un gol di Gianmaria Cucurnia (foto) abile al 5' a superare il portiere avversario con un gran tiro a girare. San Marco che preme ancora e va vicino al raddoppio anche con una traversa di Magni ma subisce il pareggio del Piombino al 16' del secondo tempo su azione viziata da un evidente fallo su Costa in uscita non ravvisato dall'arbitro. Gli avenzini non ci stanno e schiacciano i nerazzurri livornesi nella propria area di rigore. Dopo almeno quattro tentativo sfiorati di pochissimo arriva il meritato gol della vittoria. Al 43' Benedetti lascia partire un tiro che colpisce clamorosamente il palo e torna in campo. Si avventa Gabrielli che infila in rete tra la grande esultanza dell'infreddolito pubblico rossoblu.