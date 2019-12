San Marco e Pontremolese senza reti

Eccellenza -

San Marco Avenza-Pontremolese 0-0

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Pinelli, Batti, Brizzi, Zuccarelli, Ricci D., Cucurnia (21' st Bascherini), Da Pozzo, Benedetti, Magni (10' st Fusco), Michelucci (21' st Gabrielli). A disp.: Rossi, Manzo, Mosti S., Lucchi, Mosti D., Bordini, Bascherini. All.: Turi.

PONTREMOLESE: Cacchioli, De Cillis, Cattani (10' st Vatteroni), Lecchini, Filippi A., Giannantoni, Filippi G., Cargioli, Occhipinti, Gabrielli, D Angelo. A disp.: Gussoni, Crispi, Menapace, Balestri, Etna, Galloni, Menichetti, Berzolla. All.: Bracaloni

ARBITRO: Cremone di Pisa



AVENZA- Sul terreno del Paolo Deste della Covetta esce un pareggio a reti inviolate nel derby apuano del campionato di Eccellenza tra la San Marco Avenza e la Pontremolese. Gara giocata ad alti ritmi con i reparti difensivi che hanno avuto la meglio sugli attacchi avversari anche complici alcuni errori sottoporta ed alcuni interventi miracoloosi in particolar modo del portiere ospite Cacchioli. La cronaca. Al 5' prima azione pericolosa da parte della Pontremolese che va al tiro con Filippi ma Lagomarsini para a terra. Azzurri ospiti che si propongono ancora in avanti al 9' con Occipinti che di testa manda tra le braccia di Lagomarsini. Pontremolese che va a segno due minuti dopo ma l'arbitro, su segnalazione del guardalinee annulla per posizione di fuorigioco. Una conclusione di Benedetti viene deviata in angolo da Cacchioli al 13'. Ancora Benedetti al tiro al 18' ma la mira è imprecisa. Un calcio di punizione di Da Pozzo poco piu' tardi fa la barba al palo alla destra di Cacchioli. Proteste rossoblu al 23' per un fallo di mano in area su cui l'arbitro fa correre. Al 33' punizone dalla sinistra di Da Pozzo , deviazione in mischia ma Cacchioli è bravo a bloccare a terra. Occasione per i padroni di casa in apertura di ripresa ma Cacchioli al 6' si supera con un intervento miracoloso deviando in corner. Al 18' il neo entrato Fusco tra le fila sei rossoblu manca la devizione a pochi metri dalla porta . Pontremolese che ci prova al 20' con un'incurisone di Vatteroni, ex di turno, ma Lagoarsini si oppone. Una punizione di Da Pozzo al 26' termina fuori. Passa solo un minuto ed ancora Cacchioli a opporsi a Gabrielli lanciato a rete. Occhipinti per gli ospiti spedisce a lato in due occasioni. Ci prova Fusco al 38' ma il suo tiro termina a lato. Al 42' incursione di Pinelli che costringe la difesa avversaria a rifugiarsi in angolo. Al 45' ancora Cacchioli ad opporsi alla grande da un tiro in mischia. Adesso per la San Marco un doppio confronto con la capolista Pro Livorno, in coppa mercoledi ed in campionato domenica. Pontremolese che invece concluderà il girone di ritorno ospitando al Lunezia l'Atletico Cenaia.