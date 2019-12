San Marco, è ora del derby

Eccellenza - Una San Marco profondamente rinnovata nel reparto offensivo si appresta a disputare il derby della Covetta contro la Pontremolese dell'ex mister Riccardo Bracaloni. In settimana vi è stato l'arrivo di Paolo Fusco dalla Massese e contemporaneamente l'addio di bomber Andreotti destinazione San Miniato. Ultima gara casalinga del girone d'andata per i rossoblu che sono reduci dalla prima sconfitta stagionale subita domenica scorsa sul terreno del Perignano che si è imposto col punteggio di uno a zero. La classifica rossoblu resta sempre molto positiva . Il Leone attualmente vanta 20 punti ed occupa il quarto posto in coabitazione con il San Miniato. Una prima parte di campionato molto positiva anche se corredata a troppi pareggi , ben otto. Il derby del Paolo Deste di oggi rappresenta un nuovo punto di lancio per Lagomarsini e compagni anche se, proprio come tutti i derby ,non sarà sicuramente una passeggiata per il Leone. La gara del debutto quindi per Paolo Fusco davanti al suo nuovo pubblico che si attende grandi cose da lui come del resto si attendeva da Andreotti che con la maglia rossoblu ha realizzato ben otto reti di cui una strepitosa in rovesciata contro il Fucecchio.



