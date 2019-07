San Marco, due colpi in arrivo

Eccellenza -

Due colpi di mercato di spessore per la San Marco Avenza.

In attesa di sapere il nome del nuovo tecnico che sostituirà Stefano Turi e per il quale la società rossoblu pare sia in dirittura d'arrivo con un nome eccellente, il Leone sta chiudendo per due colpi molto importanti. Mancano ancora le firme ma da via Covetta assicurano essere cosa fatta

.

Si tratta di Arturo Zuccarelli, difensore classe 1992, un ex della San Marco che nelle ultime due stagioni ha giocato con la maglia dell'Aglianese e nel campionato scorso in serie D, ventotto presenze per lui.



L'altro arrivo riguarda il reparto offensivo e piu' precisamente l'ex attaccante del Grosseto Luca Andreotti (classe 1996) che ha grande voglia di rilanciarsi dopo un anno dove ha vinto il campionato con i maremmani, ma non è riuscito a far valere il suo immenso talento a causa di infortuni e varie ricadute. Per lui solo dieci presenze ed un gol, impiegato davvero poco nella cavalcata che ha portato i biancorossi al ritorno in serie D.



Inoltre, tra i confermati di un'ottima compagine, che ha centrato il terzo posto lo scorso anno e ha tutta la voglia di fare ancora meglio ci sono il difensore Edoardo Togneri ('89), i centrocampisti Gianmarco Magni ('95), Antonio Brizzi ('86), Gianmaria Cucurnia ('94), Gianmarco Gabrielli ('98) e gli attaccanti Nicolò Conedera ('94), Gabriele Doretti ('89), Nicola Benedetti ('93).



_____

NM