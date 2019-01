San Marco, due arrivi dalla Carrarese

Alla Covetta sono arrivati Andrea Busnelli e Davide Mosti dalla Berretti azzurra oltre ad un giovanissimo 2004

Eccellenza - La San Marco Avenza ha salutato il 2018. Dopo aver raggiunto la salvezza in Eccellenza con alcune settimane di anticipo ad aprile nel torneo 2017-18, i rossoblu di mister Stefano Turi nella stagione corrente sono giunti alla pausa di Capodanno con un piu' che positivo bottino in classifica di 24 punti in zona playoff appaiati a Pro Livorno e Cuoiopelli. Peccato per alcuni passaggi a vuoto , in particolar modo a fine del girone di andata che , se evitati, avrebbero potuto collocare il Leone in una posizione ancor piu' alta del raggruppamento.



Intanto , in vista del prossimo appuntamento ovvero la trasferta di domenica prossima 6 gennaio sul terreno del Fucecchio per la prima giornata del girone di ritorno, in casa rossoblu da registrare due nuovi arrivi che potrebbero essere già impiegati domenica da mister Turi. Si tratta di due giovani giocatori della Carrarese Berretti ovvero Andrea Busnelli e Davide Mosti (foto). Busnelli classe 2001, è un difensore esterno mentre Mosti classe 2000 un centrocampista. Due pedine molto interessanti che entrano a far parte dello scacchiere del Leone che si prepara ad un girone di ritorno con ambizione e deciso a recitare un ruolo importante in zona playoff. Un terzo arrivo ovvero il giovanissimo azzurro per la categoria 2004 è Fabio Gatti, difensore che andrà a rinforzare la squadra di mister Paolo Corsi attualmente capolista nel campionato provinciale.





La gara in programma domenica sul rettangolo di gioco del "Filippo Corsini" tra il Fucecchio e la San Marco sarà diretta dal signor Ravara della sezione di Valdarno, assistenti Macripo' e Di Marco della sezione di Siena.