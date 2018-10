San Marco, dopo la sosta torna il campionato

Domenica prossima alla Covetta arriva la formazione lucchese del Vorno

Eccellenza - La San Marco Avenza torna in clima campionato dopo la sosta per la "Regions Cup". Nonostante lo stop la formazione di mister Stefano Turi (foto) non si è concessa momenti di relax ed anzi i rossoblu si sono sempre allenati in modo costante sul sintetico del Paolo Deste. Sabato scorso inoltre anche un test amichevole contro la formazione del Pietrasanta. Adesso per Da Pozzo e compagni ancora quattro giorni di sedute di preparazione in vista del nuovo appuntamento di domenica prossima quando il Leone sarò di scena alla Covetta in una gara inedita contro la formazione lucchese del Vorno neopromossa quest'anno nel massimo campionato dilettante toscano. Vorno che si presenta ad Avenza con sei punti in classifica e che prima dello sosta era tornato alla vittoria ,che gli mancava dal turno d'esordio, sconfiggendo per tre reti a zero lo Sporting Cecina.