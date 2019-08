Per i rossoblu due match amichevoli in quattro giorni per prepararsi al debutto nella nuova stagione

Eccellenza -

Ancora due test amichevoli previsti in questa settimana per i rossoblu di mister Plicanti per trovarsi cosi' pronti al taglio del nastro della stagione ufficiale 2019-20 che vedrà Benedetti (foto) e compagni scendere in campo alla Covetta domenica 1 settembre contro la Pontremolese per il I° turno di Coppa Italia (ritorno a Pontremoli mercoledi 11 settembre).



Mercoledi prossimo 21 agosto gara al Paolo Deste con la Berretti della Carrarese mentre sabato prossimo 24 agosto test in casa dello Sporting Pietrasanta.