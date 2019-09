San Marco, debutto casalingo

Eccellenza -

La San Marco Avenza al debutto in campionato. Questo pomeriggio (fischio d'inizio fissato per le ore 15) sul sintetico del "Paolo Deste" della Covetta i rossoblu di mister Stefano Turi affronteranno il Castelfiorentino. Una gara tra le piu "classiche" del panorama di Eccellenza. I gialloblu infatti sono una società storica del calcio toscano che da molto tempo gravitano con positivi risultati nel massimo torneo regionale. Vantano una rosa importante con elementi di indubbie qualità tecniche dai quali il Leone dovrà saper prendere le distanze onde evitare spiacevoli sorprese. San Marco che comunque si presenta ai nastri di partenza della competizione inserito dagli addetti ai lavori addirittura in prima fila assieme a corazzate come Massese e Cuoiopelli. Preparazione estiva che ad Avenza ha vissuto il cambio in corsa del mister. Iniziato con Plicanti ed il suo staff i rossoblu hanno visto tornare mister Stefano Turi che di fatto sta guidando il gruppo da due settimane. Con lui la San Marco ha stabilito, lo scorso anno, il record di punti della sua storia in Eccellenza con il terzo posto a quota 53 e nella speranza di società e sostenitori c'è il fatto di cercare di bissare quanto accaduto appena quattro mesi fa e magari anche migliorare la quota punti. Intanto tutto è pronto in casa rossoblu per la grande festa di presentazione di tutte le squadre del Leone. Festa di presentazione che si terrà domani, lunedi 9 settembre alla Covetta a partire dalle ore 18. Sul terreno del Paolo Deste sfileranno tutte le squadre rossoblu dai piu' piccoli della Scuola Calcio ad, appunto, la prima squadra di mister Stefano Turi.

_________

NM