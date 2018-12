I rossoblu di mister Turi superano il Piombino e volano sempre piu' in alto in classifica

Eccellenza - In Eccellenza vola la San Marco. Grazie ad una rete di Gianmarco Gabrielli (foto) nel finale di gara i rossoblu di mister Stefano Turi fanno loro il match casalingo contro l'Atletico Piombino ed accorciano in vetta in compagnia del Montecatini di mister Davide Marselli sulla capolista Grosseto ed il Fucecchio entrambe fermate sul pareggio. Quella contro i nerazzurri livornesi domenica scorsa è stata una di quelle che si sono rivelate difficili all'improvviso.



La San Marco infatti era passata in vantaggio con una bella rete di Cucurnia in apertura per poi subire il pareggio degli ospiti praticamente nell'unico tiro effettuato verso la porta di Costa. La caparbietà ed il carattere del Leone ha fatto si che arrivassero comunque in extremis a pochi minuti dal novantesimo i meritatissimi tre punti. Con la vittoria sul Piombino la San Marco raggiunge quota 23 punti in dodici partite all'invidiabile media di quasi due punti a gara. Un cammino di prim'ordine senza dubbio il migliore della storia del club di via Covetta nel campionato di Eccellenza. Merito del suo allenatore, Stefano Turi e del suo staff tecnico organizzativo che la San Marco coi suoi giovani dirigenti ha saputo mettere assieme.



Adesso per gli avenzini una settimana di intense sedute di allenamento in vista del prossimo appuntamento che si preannuncia molto impegnativo ovvero la trasferta sul terreno della Pro Livorno Sorgenti che segue i rossoblu in classifica generale di sole tre lunghezze e domenica scorsa ha espugnato il campo del Vorno col punteggio di tre a uno dimostrando di attraversare un ottimo stato di forma. Dopo la trasferta di Livorno al Paolo Deste domenica 16 dicembre arriverà la capolista Grosseto.