San Marco-Camaiore, le parole dei due tecnici

Eccellenza - Con domenica 13 ottobre riparte il campionato di Eccellenza Girone A. La San Marco Avenza di mister Stefano Turi, uscita indenne dall'ultimo scontro in casa della corazzata Massese, dovrà vedersela con un'altra squadra molto forte. Al "Paolo Deste" di Avenza arriva il Camaiore di mister Raffaele Moriani. I versiliesi non hanno avuto una partenza sprint come il "Leone", navigano in ottava posizione con 7 punti (frutto di 4 pareggi e una vittoria), ma in questo campionato non conoscono ancora la parola sconfitta e sono considerati un collettivo molto importante.



Di seguito le parole dei due tecnici che analizzano la prossima partita:



Mister Turi: "Troviamo una squadra che domenica e’ stata raggiunta solo al 90’ in casa, ma so che avrebbe meritato la vittoria per le occasioni avute, e contro un avversario di grande qualità. Come avevo già detto e’ un collettivo composto da giocatori importanti che lotterà per competere con le migliori di questo campionato, che è ancora più equilibrato e competitivo dello scorso. Certo siamo consapevoli del fatto che ogni domenica può essere aperta per tutti e che c’è sempre da resettare il risultato della partita precedente, per concentrarsi sulla prestazione, con ben presenti le cose positive e anche quelle meno riuscite, per poterci lavorare bene in settimana".



Mister Moriani: "Come tutte le domeniche di questo campionato sarà un'altra partita difficile. Considerando i problemi che abbiamo avuto tra infortuni e squalifiche, stiamo facendo molto bene. Chi ha sostituito non sta facendo rimpiangere gli assenti, e questo per noi è fondamentale. Abbiamo pareggiato quattro partite, ma posso affermare che abbiamo creato molto e ad oggi per quanto visto ci manca qualcosa sotto l'aspetto dei punti. La San Marco ha un ottimo allenatore ed è ottima squadra che rispetto all'anno scorso si è rinforzata. Quindi ci sono tutti i presupposti per una bella partita".