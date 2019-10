Eccellenza - SAN MARCO AVENZA-CAMAIORE 1-1

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Ricci, Batti, Brizzi, Zuccarelli, Mosti S., Cucurnia (40' st Pinelli), Lucchi, Doretti (35' st Benedetti), Magni (35' st Bordini) , Gabrielli (15' st Andreotti). A disp. Rossi, Manzo, Tescione, Mosti D., Raffo. All. Turi.

CAMAIORE: Barsottini, Ghilarducci (12' st Mariani), Barsotti, Ceciarini, Arnaldi, Contipelli, D'Alessandro, D'Antongiovanni 20' st Orladi), Morelli, Viola (43' st Bennati), Mancini, A disp. Ferraiuolo, Bresciani, Fiale, Tonazzini, Papi, Peralta. All. Moriani.

ARBITRO: Cremonini di Pisa (Ass. Cappetta di Siena / Bertani di Pisa)

RETI: 15' pt Morelli, 45' st Benedetti (rig).



Esce il segno X alla Covetta. La San Marco pareggia per uno ad uno una gara che si era messa in salito dopo un quarto d'ora con la rete del Camaiore ad opera di Morelli. I rossoblu provavano a scuotersi ma la traversa negava la gioia del gol a Magni. Nella ripresa alcune occasioni per parte e poi il calcio di rigore decretato al 90' per atterramento di Pinelli e trasformato da Benedetti. (Video)

___________

NM