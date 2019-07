San Marco, caccia al nuovo mister

Eccellenza - La dirigenza della San Marco al lavoro per trovare il nome del successore di Stefano Turi sulla panchina rossoblu. Un "divorzio" inatteso ma con le due parti che sono lasciate senza problemi dopo la splendida stagione che ha visto la San Marco battere il suo record di punti della sua storia in Eccellenza e terminare il torneo con un lusinghiero terzo posto in graduatoria, il massimo traguardo raggiunto dal club di via Covetta.



La dirigenza sta cominciando a guardarsi attorno al fine di allestire, in fase di mercato estivo, una squadra che sappia mantenere le garanzie date quest'anno e magari puntare ancora piu' in alto considerato che il prossimo torneo di Eccellenza 2019-20 vedrà partecipare ben tre formazioni apuane ovvero San Marco, Massese, retrocessa dalla serie D e Pontremolese promossa dal campionato di Promozione. Purtroppo non ci sarà piu' il Montignoso il cui titolo sportivo è stato fatto proprio da una società viareggina.



San Marco Avenza che quest'anno si ritroverà di fronte da avversario mister Riccardo Bracaloni nuovo allenatore della Pontremolese e che con i rossoblu ha disputato stagioni eccellenti a conferma delle grandi capacità tecniche. In questi ultimi giorni la dirigenza rossoblu sta vagliando alcuni nomi importanti per la panchina ed a breve verrà ufficializzato il tecnico avenzino per la stagione di Eccellenza 2019-20



