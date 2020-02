San Marco, caccia ai tre punti

Eccellenza - La San Marco Avenza affronta oggi una gara delicatissima. I rossoblu di mister Stefano Turi di scena oggi pomeriggio (14.30) sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta opposti alla Cuoiopelli. Situazione non brillantissima quella degli avenzini che , dopo la sconfitta beffarda di domenica scorsa a Camaiore, sono ripiombati in zona playout. Quella di oggi contro i biancorossi pisani rappresenta una buona occasione per risollevarsi in graduatoria e tornare a respirare senza le ansie del fondo classifica.



La Cuoiopelli di presenta ad Avenza con la classica acqua alla gola considerata la terz'ultima posizione con soli diciotto punti al suo attivo anche se domenica scorsa hanno conquistato i tre punti in palio superando in casa per due a uno il Castelnuovo Garfagnana. Gara da non fallire per capitan Brizzi (foto) e compagni che hanno tutte le carte in regola per tornare alla vittoria alla Covetta che, se si esclude quella con la Massese ma ottenuta allo Stadio dei Marmi, manca esattamente dal 24 novembre 2019 in San Marco-Fucecchio 2-1.



La gara del Paolo Deste tra San Marco Avenza e Cuoiopelli sarà diretta dal signor Leonardo Colombi della sezione aia di Livorno, assistenti: Gelli di Prato e Pacheco di Firenze.



ennemor