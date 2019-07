San Marco, c´è la firma di bomber Andreotti

Eccellenza - E' arrivata questo pomeriggio in sede alla Covetta la firma di Luca Andreotti che a tutti gli effetti è un giocatore della San Marco Avenza. Il forte attaccante pisano, dopo la sfortunata stagione passata a Grosseto con un importante infortunio che gli ha negato tutto il girone di ritorno, si presenta ai nastri di partenza assai motivato e carico per questa nuova avventura in rossoblu.



"Lo scorso anno - dichiara Andreotti- è stato davvero molto complicato. Il brutto infortunio a metà del cammino mi ha tolto la possibilità di disputare tutte le gare restanti in quanto sono tornato a disposizione solo per l'ultima giornata. Sono assai contento di aver firmato per la San Marco - continua il bomber- una società molto seria ed ambiziosa dove si puo' lavorare molto bene ed ottenere soddisfacenti risultati. Speriamo odi poter bissare la prevedente annata con la maglia della Cuoiopelli con la quale segnai venti reti. In piu', cosa non trascurabile anche il fatto della vicinanza a casa (Migliarino , ndr). Tutte la passate gare disputate ad Avenza da avversario continua l'attaccante- sono state davvero complicate perche' la squadra di Avenza è da sempre conosciuta per il fatto di giocare a calcio palla a terra cominciando sin dal portiere. Cosa che non si riscontra in molte altre squadre. Sono motivato e fiducioso in vista della nuova avventura che mi accingo ad iniziare."