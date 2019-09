Eccellenza - San Marco, buona la prima. Dopo appena tre giorni di allenamento mister Stefano Turi, subentrato in corsa a Massimo Plicanti che aveva iniziato la preparazione estiva rossoblu, riprende da dove aveva lasciato ossia una vittoria con il Leone. Domenica scorsa, in una gara caratterizzata da un caldo ed un'umidità "equatoriali" il Leone ha fatto suo per uno a zero il primo match di Coppa Italia contro una buonissima Pontremolese guidata dall'ex mister Riccardo Bracaloni.



Partita piacevole nonostante le pessime condizioni climatiche ma anche ritmi decisamente alti a conferma di una buona preparazione estiva da parte di entrambi i club. A spuntarla è stata la San Marco che ringrazia un colpo di genio da parte del neo entrato Bordini che da limite lasciava partire un tiro imprendibile per Cacchioli. San Marco che in pieno recupero falliva la possibilità del raddoppio con un calcio di rigore che Cacchioli parava a Doretti. Un buon test per i rossoblu che domenica prossima , sempre al Paolo Deste della Covetta taglieranno il nastro del campionato ospitando la formazione del Castelfiorentino.



Il commento di mister Stefano Turi a fine gara.



"Una partita equilibrata tra due squadre che stanno cercando la migliore condizione ed il cui passaggio del turno comunque si deciderà nella gara di ritorno visto il risultato di uno a zero che non da nessuno tipo di certezza o sicurezza in più con una partita in trasferta da giocare"



