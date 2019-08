San Marco, buon test amichevole

Eccellenza - Buon test amichevole questa mattina per la San Marco Avenza. Sul sintetico della Covetta i ragazzi di mister Massimo Plicanti hanno disputato una partitella contro la Fezzanese formazione di serie D. Risultato finale del test disputato in tre minitempi è stato di 3-0 per gli avenzini che sono apparsi molto ben messi in campo e fisicamente pronti.



Per Togneri e compagni il prossimo test amichevole, sempre alla Covetta , sabato prossimo 17 agosto alle ore 15.30 contro il Colli Ortonovo in attesa dell'esordio ufficiale nella nuova stagione 2019-20 in Coppa Italia al Paolo Deste, domenica 1 settembre, contro la Pontremolese.