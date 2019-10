San Marco, buon pareggio a Santa Croce

Eccellenza - In Eccellenza la San Marco continua la striscia positiva senza sconfitte. I rossoblu di mister Stefano Turi escono con un pareggio (1-1) dal "Libero Masini" di Santa Croce sull'Arno al termine di una gara che non ha lesinato emozioni. San Marco che era riuscito a passare in vantaggio grazie ad un gol su calcio di rigore di bomber Andreotti (foto) a segno per la sesta volta quest'anno contro la sua ex squadra dove aveva stabilito due anni fa il record di 22 reti, Una prova di maturità da parte degli avenzini contro una squadra che, seppur non sia attualmente nelle zone alte della graduatoria è considerata dagli addetti ai lavori una delle possibili candidate al titolo.



Le parole di mister Stefano Turi sulla gara del "Masini"





"In un campo difficile e’ venuta fuori una partita molto intensa con la Cuoiopelli che ha preso più campo di nei nei novanta minuti ,anche se abbiamo avuto alcune situazioni in cui avremmo potuto riportarci in vantaggio. E’ un punto guadagnato in casa di una squadra che ha un organico molto forte e che può vincere con tutti.



Purtroppo nel fine gara increscioso comportamento da parte di sostenitori biancorossi nei confronti dell'ex Andreotti e dei suoi genitori che assistevano alla gara. Scene ci cui si potrebbe sicuramente fare a meno.