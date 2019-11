Eccellenza -

Nel campionato di Eccellenza per la San Marco Avenza una trasferta di breve distanza. Domenica pomeriggio (14.30) infatti i rossoblu saranno impegnati sul rettangolo di gioco del "Del Freo" di Montignoso ospiti della formazione della Virtus Viareggio. Gli avenzini sono reduci dalla vittoria interna con il Montecatini ed anche i bianconeri domenica scorsa hanno raccolto i primi punti stagionali andando ad espugnare per 3-1 il terreno del Castelnuovo Garfagnana.



Una gara che sulla carta potrebbe sembrare in discesa per il Leone considerata l'ultima posizione in classifica dei viareggini ma la squadra versiliese si è dimostrata proprio a Castelnuovo Garfagnana in crescita anche per i nuovi innesti arrivati da poco. Occorrerà quindi la massima attenzione da parte di Lagomarsini e compagni per cercare di continuare ad incrementare la già positiva classifica.



La gara tra Virtus Viareggio e San Marco Avenza sarà diretta dal signor Davide Ammannati della sezione Aia di Firenze. Assistenti: Argiolas e Cheli di Pisa.



ennemor