San Marco , `Batti-gol` stende la Cuoiopelli

Con un gol del giovane difensore classe 2000 i rossoblu di Turi conquistano una bella vittoria casalinga

Eccellenza - SAN MARCO AVENZA-CUOIOPELLI 1-0

SAN MARCO AVENZA: Costa, Ricci, Batti, Da Pozzo, Togneri, Raffaetà, Cucurnia, Brizzi, Conedera, Benedetti, Gabrielli.A disp. Rossi, Pinelli; Manzo, Baldassari, Mosti, Kante, Bondielli, Magni, Doretti. All. Turi,

CUOIOPELLI: Grasso, Rossi, Bellemo, Mancini, Botrini, Benvenuti, Niccolai, Paolicchi, Tempesti, Mengali, Ghelardoni. A disp. Morini, Battistoni, De Luca, Ferretti, Francesconi, Morelli, Momelli, Raffaelli. All. Bachi.

ARBITRO: Zoppi di Firenze (Ass. Pacheco e Jordan di Firenze)

RETI: 33' pt Batti.

NOTE: Espulsi al 40' pt dalla panchina Morini, al 43' st Togneri e Grasso.



AVENZA- Con una rete del giovane Batti (classe 2000) la San Marco supera per uno a zero la Cuoiopelli alla Covetta e conquista altri tre importantissimi punti per le zone alte della graduatoria adesso a solo meno uno dalla zona playoff.

Primo tempo con i padroni di casa a dirigere le operazioni ed alcuni tentativi per parte. Al 33' Batti da fuori area lascia partire un grande tiro che incoccia sul palo e si insacca in rete. Nella ripresa gli ospiti tentano di forzare per il pareggio e lo sfiorano al 34' quando Mancini di testa colpisce la traversa ed il pallone rimbalza in campo.